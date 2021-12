Isola del Liri, la Dante Alighieri senza riscaldamento: genitori sul piede di guerra

I genitori dei bambini che frequentano la scuola media ed elementare della Dante Alighieri a isola del Liri, sono sul piede di guerra. I bambini per l’ennesima volta sono costretti a stare al freddo, le riparazioni che vengono effettuate non risolvono il problema che puntualmente si ripresenta. Questa mattina i bambini sono stati costretti a stare al freddo, in quanto le classi non vengono riscaldate perché l’impianto di riscaldamento è di nuovo fuori uso. I genitori di una classe hanno preferito non lasciare i bambini a scuola onde evitare che gli stessi devono fare lezione al freddo. L’ennesimo disservizio ha costretto i genitori a un tour de force, creando seri problemi familiari per badare ai bambini che vengono affidati ai nonni quando si può, oppure uno dei genitori deve rimanere a casa per assisterli. In classe non si può stare al freddo chi deve provvedere provveda, chi non tutela i bambini non è in grado di amministrare la cosa pubblica. Torneremo su questo problema se lo stesso persiste. Non possiamo permettere che nel 2021 i nostri bambini devono fare lezione con le coperte addosso.

foto archivio

Correlati