Isola del Liri – La comunità saluta Giacomo Di Cocco, esempio di bontà e fede

Con dolore e profonda partecipazione, la comunità di Isola del Liri si raccoglie nel ricordo di Giacomo Di Cocco, che si è spento serenamente presso l’Ospedale di Frosinone, accompagnato dall’affetto della sua famiglia e dalla fede che ha rappresentato un punto fermo della sua vita.

Giacomo lascia il ricordo di una persona perbene, dal carattere gentile e dai valori autentici. Un uomo buono, di fede profonda, legato alla famiglia e capace di lasciare un segno nel cuore di chiunque abbia avuto modo di incontrarlo. La sua presenza discreta, il rispetto verso gli altri e il valore dato alle relazioni resteranno una testimonianza preziosa per tutti coloro che gli hanno voluto bene.

In questo momento di grande tristezza, il pensiero va alla moglie Enza, ai figli Sandro e Sabrina, ai familiari e agli amici che oggi ne custodiscono il ricordo con affetto e gratitudine.

Il saluto della comunità accompagnerà Giacomo nel giorno delle esequie presso la Basilica di San Domenico Abate, in un momento di raccoglimento e vicinanza alla famiglia.

“Chi vive nella bontà e nella fede lascia un’eredità che il tempo non cancella: continua a vivere nel bene seminato nel cuore degli altri.”

La redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia Di Cocco ed esprime le più sincere e sentite condoglianze, ricordando con affetto una persona che lascia un esempio di umanità, valori e fede.