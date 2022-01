Isola del Liri – La Comunità Montana stanzia 130mila euro per la manutenzione straordinaria di via Capitino

Nei giorni scorsi con atto del Commissario, la XV Comunità Montana “Valle del Liri” ha stanziato 130.000,00 euro per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria su via Capitino. “Ringrazio a nome della città di Isola del Liri il Commissario Rosella Chiusaroli – dice il sindaco Quadrini – che anche in questa occasione dimostra grande impegno e sensibilità verso i cittadini del nostro comune. Si tratta infatti, di opere volte alla salvaguardia del territorio e a servizio della popolazione, lavori necessari che contribuiranno a migliorare la viabilità dell’importante arteria di collegamento con la frazione di Capitino. Questo è il frutto di un lavoro in sinergia proprio con la XV Comunità Montana che poggia sulla convinzione che insieme – e soltanto insieme – si possono ottenere risultati concreti. Questo intervento rientra nell’ambito di un’attività amministrativa portata avanti in maniera costante da questa maggioranza che da sempre pone attenzione massima su tutti i quartieri della nostra città”.

COMUNICATO STAMPA