Isola del Liri, la Cascata Grande si illumina di azzurro per la Giornata Mondiale del Diabete

Isola del Liri – In occasione della Settimana del Diabete, la Cascata Grande si tingerà di azzurro come simbolo di sostegno e consapevolezza verso una delle patologie più diffuse e insidiose al mondo. L’iniziativa, che culminerà venerdì 14 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, dell’educazione alimentare e della corretta gestione della malattia.

L’illuminazione del celebre salto d’acqua, cuore pulsante della città, rappresenta un gesto di forte valore simbolico e sociale. L’azzurro, colore scelto a livello internazionale per rappresentare la lotta al diabete, ricorderà a cittadini e visitatori la necessità di adottare stili di vita sani, di effettuare controlli regolari e di sostenere la ricerca scientifica.

La manifestazione rientra nelle numerose iniziative promosse in tutta Italia in questa settimana dedicata alla salute, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza su una malattia che, secondo le stime, colpisce oltre 4 milioni di italiani.

Un segnale luminoso e concreto, quello di Isola del Liri, che unisce bellezza, solidarietà e prevenzione.

