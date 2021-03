Isola del Liri, la Cascata Grande si è colorata di giallo aderendo all’edizione della WorldWide EndoMarch Italy 2021

Su iniziativa del circolo FdI Isola del Liri “Lisera”, nella persona del portavoce cittadino Barbara Paesano, anche la Cascata Grande si è colorata di giallo aderendo all’edizione della WorldWide EndoMarch Italy 2021, che per il mese di marzo sta promuovendo la campagna di sensibilizzazione sulla endometriosi. Patologia che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne in età fertile e non. La diagnosi tardiva della malattia produce un impatto sulla qualità della vita, infatti l’endometriosi è inserita nell’elenco delle patologie croniche ed invalidanti. L’iniziativa della EndoMarch Team Italy è volta a diffondere la conoscenza e la consapevolezza della malattia. Presenti a sostegno dell’evento oltre al portavoce cittadino di FdI e ad alcuni membri del circolo, il portavoce cittadino di Destra Sociale Stefano Venditti e il consigliere comunale Avv.Diego Mancini.

comunicato stampa