Isola del Liri, JAMM BELL, JAAA!!! questa sera ore 21:30 Piazza Boncompagni

JAMM BELL, JAAA!!! Oggi, venerdì 28 Luglio 2023, ore 21:30 Piazza Boncompagni Isola del Liri Con entusiasmo e spirito di condivisione, sempre all’insegna dello studio, della sperimentazione e personalizzazione, l’associazione musicale “Le voci del cuore A.P.S.” terrà per la prima volta una lezione-concerto JAMM BELL, JAAA!!!. Un meraviglioso, frizzante e passionale viaggio tra le melodie più belle della MUSICA NAPOLETANA che di certo costituisce un patrimonio culturale materiale ed immateriale strettamente legato alla nostra storia e tradizione. Rappresenta, inoltre, una caratteristica riconoscibile e distintiva dell’Italia fuori dall’Italia. Il patrimonio musicale della canzone Napoletana è vastissimo, per cui effettuare una scelta del repertorio non è stato affatto semplice. L’idea di questa avventura è nata da qualche anno, il COVID ci ha permesso/costretto di meditare e lavorare sul da farsi. Ovviamente con immensa umiltà ed in punta di piedi, avvalendosi anche di preziosi consigli di musicisti Napoletani. E’ stata fatta una accurata e logica ricerca dei brani tra questo vastissimo patrimonio partendo dal CLASSICO fino ai nostri giorni. Il programma sarà vario e prelibato, ce n’è per tutti i gusti. Il Concerto si realizzerà con personali arrangiamenti attraverso solisti, Soprano, Tenore, Coro a 4 voci miste e Gruppo orchestrale costituito da: pianoforte, contrabasso/violoncello, clarinetto, violino, percussioni, chitarra/mandolino/mandola, fisarmonica. Il titolo non è stato scelto a caso, JAMM BELL, JAAA!!! Esso, infatti, può assumere diversi ad addirittura contraddittori significati a seconda la variazione del tono e del carattere con cui si propone. Il titolo perfetto per rappresentare le contraddizioni della nostra società, le molteplicità interpretative legate all’essere di ognuno. Insomma tutto è e non è.Un’ interpretazione nel tentativo di distinguersi dalle stereotipate esecuzioni di maniera per esplorare il nuovo, dietro cui si comprende il lavoro, il sacrificio e la passione fra le tre componenti del cast, il gruppo orchestrale, il coro polifonico , le voci soliste e tutte le persone che cooperano per la buona riuscita dell’evento, attraverso la direzione del M° Manuela Abballe.

