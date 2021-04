Isola del Liri, intervento di manutenzione. Ecco come sono state rattoppate le buche

L’intervento di manutenzione fatta dall’amministrazione comunale per sistemare i marciapiedi esterni del plesso scolastico ex Baisi sta destando malumori. C’è chi sui social lo reputa un intervento di facciata: 《Sono tornati gli operai del comune per sistemare marciapiedi e viabilità oramai da terzo mondo e, come potete vedere dalle foto questo è il lavoro fatto. Nella foto dove si intravede la scritta bus le macchie di catrame sono le aiuole dove una volta c’erano gli alberi che sono stati tagliati e dovevano essere sostituiti.Ci siamo stancati anche di commentare》. Anche il coordinatore locale di Più Italia Lucio Pernaselci, con un po’ di ironia, esprime il suo pensiero al riguardo: 《Al grido di ‘Avanti Tutta’ l’amministrazione targata Quadrini non indietreggia di un passo. Compatti e fieri furono un sol uomo sul campo di battaglia del consiglio comunale. Mai arrendersi al nemico tuonavan i generali, mai dimettersi! Si combatte, ad Isola del Liri si combatte sempre, con una scarpa e una ciabatta magari ma sempre al grido di ‘avanti tutta’. Un grido caratteristico di questa amministrazione e della precedente che sembra essere più un grido di speranza che un vero e proprio ‘Leitmotiv’. Nel vedere come è stato manutenzionato il marciapiede adiacente il plesso scolastico ex Baisi di via Campo dei Grilli, qualche dubbio sull’aforisma di andare avanti con la massima forza sorge. Tralasciando l’aspetto antiestetico, questa amministrazione continua a mettere le “toppe” invece di fare una seria ed approfondita manutenzione. Il polso di una amministrazione si tasta anche da come risolve i problemi e queste “toppe” raffigurano esattamente la lungimiranza politica di una amministrazione che invece di programmare insegue le emergenze》. Poi la chiosa finale: 《Sarebbe quasi ora che qualcuno si dimettesse ed andasse a fare un po’ di sano e salutare “orto urbano”》.

L.R.

Correlati