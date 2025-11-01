Isola del Liri – Interruzione idrica programmata per lunedì 3 novembre 2025

Il Comune di Isola del Liri informa la cittadinanza che Acea Ato 5 S.p.A. ha comunicato una sospensione temporanea dell’erogazione idrica prevista per la giornata di lunedì 3 novembre 2025, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità e affidabilità del servizio sul territorio.

Oltre ad alcune aree del Comune di Arpino, l’interruzione interesserà le seguenti zone di Isola del Liri:

▪️ Via Arciprete Villa

▪️ Via Capitino

▪️ Via Cascatelle

▪️ Via Corcione

▪️ Via Crocelle

▪️ Località Pagliarola

▪️ Località Quaglieri

▪️ Via Terra Rossa

▪️ Via Vicinale Capitino

Acea Ato 5 comunica che il servizio sarà ripristinato progressivamente al termine dei lavori, salvo imprevisti tecnici.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, ricordando che tali interventi sono fondamentali per mantenere efficiente e sicura la rete idrica cittadina.