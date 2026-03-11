Isola del Liri, interruzione idrica giovedi 12 marzo 2026. Le zone interessate

Acea Ato 5 S.p.A. ha comunicato che è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete, per il giorno 12 marzo 2026, dalle ore 14.00 alle 19.30.
Le zone interessate saranno le seguenti
Largo Pozzo Cincina, largo Roessinger, largo Tavernanova, via A. Aleardi, via A. De Gasperis, via Alcide De Gasperi, via Alessandro Manzoni, via Arpino, via Beniamino Cataldi, via Boito, via Borgo San Domenico, via Borgonuovo, via Campo di Grilli, via Carnello, via Cave Poggio, via Dante Alighieri, via Edmondo De Amicis, via Francesco Petrarca, via Gabriele D’Annunzio, via Giacomo Leopardi, via Giovanni Pascoli, via Giosuè Carducci, via L. Ariosto, via Lungo Fibreno, via Macchie, via Magnene, via Monti, via Nazionale, via Ospedale, via Panzacchi, via Parini, via Pietro Metastasio, via Pitagora, via Poggio, via Quaglieri, via Remorici, via Roessinger, via Samucito, via Santa Maria Chiusella, via Sant’Angelo, via Tavernanova, via Torquato Tasso, via Ugo Foscolo, viale Garibaldi, vicolo de’ Medici, vicolo I San Domenico, vicolo II San Domenico, vicolo III San Domenico, vicolo IV San Domenico, vicolo V San Domenico, zona San Carlo.