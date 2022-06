Isola del Liri – Installati i primi contatori ACEA sulla palazzina ATER di San Carlo

L’Amministrazione Comunale torna sulla vicenda della fornitura di ACEA nella palazzina ATER di San Carlo che fu oggetto di polemiche lo scorso maggio, quando ACEA procedette all’interruzione della fornitura a seguito di problemi di morosità.

Ricordiamo che la questione riguardava dei contatori per fornitura multipla che servivano le famiglie residenti alla scala corrispondente. Grazie al pronto intervento di mediazione dell’Amministrazione Comunale, che già era attiva per la risoluzione del problema, il servizio fu ripristinato nel giro di poche ore. Oggi, a distanza di poche settimane dall’accaduto, l’opera di mediazione dell’Amministrazione Comunale ha garantito che ACEA provvedesse ad installare i primi 15 contatori relativi ad una scala del caseggiato ed intestati ai rispettivi utilizzatori.

In corso, attualmente, le procedure per ulteriori nuovi 15 allacci su una seconda scala ai quali successivamente saranno aggiunti tutti gli altri. Tale impegno fu preso con i cittadini residenti nella palazzina ATER in campagna elettorale e, pur considerando la complessità del problema, siamo riusciti a giungere ad una soluzione ottimale per tutti. Riteniamo da sempre che, chi amministra la città, deve porre in essere ogni iniziativa utile per la soluzione di problematiche dei cittadini, soprattutto su questioni di natura tanto delicata per le quali riteniamo inutile a controproducente, utilizzare la stampa per alimentare un disagio come accaduto in passato.

Sarebbe più utile invece, il rapporto più collaborativo con le istituzioni preposte, in grado tra l’altro di fornire tutte le informazioni di natura tecnica che sono a monte di tanti accadimenti.

Comunicato stampa