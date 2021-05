Isola del Liri, insediamento Troy Carter, le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale

Oggi ì 11 Maggio, Troy Carter, cittadino onorario di Isola del Liri, si insedierà ufficialmente quale eletto nel Distretto 2 della Lousiana, nel CONGRESSO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA a Washington.Salutiamo l’amico Troy Carter nel momento in cui si accinge a ricoprire una carica tanto prestigiosa nel Parlamento della più grande e potente democrazia mondiale.Resta molto vivo in noi il ricordo delle sue due visite a Isola del Liri, la prima nel 1997 e la seconda nel luglio del 2017, in occasione delle celebrazioni per il Gemellaggio fra le città di New Orleans e di Isola del Liri. Formuliamo a lui i più fervidi auguri di buon lavoro nel momento in cui assume un ruolo di tanta responsabilità politica e istituzionale.

comunicato stampa