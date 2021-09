Isola del Liri – Inizio anno scolastico, gli auguri del sindaco Quadrini

Rivolgo un caloroso saluto e incoraggiamento a tutte le ragazze e i ragazzi che si apprestano al ritorno a scuola.

Un saluto particolare, altresì, a tutto il corpo docente, alla dirigenza scolastica e a tutti coloro che collaborano in questo straordinario settore della nostra vita.

Abbiamo passato un momento estremamente difficile, e che ha avuto un fortissimo impatto sul mondo della scuola.

Abbiamo tutti potuto constatare quanto in realtà questo mondo sia centrale nella nostra esistenza, nella nostra cultura, nella nostra organizzazione sociale.

Adesso puntiamo a ripartire con la ragionevole convinzione che si apra una pagina nuova, di riconquistata tranquillità e fiducia, forti degli strumenti che la scienza e la tecnica, e quindi la scuola e la formazione che ne sono a fondamento, ci hanno messo a disposizione.

Buon anno scolastico, quindi, a ciascuno di voi e di noi, uniti in questo straordinario percorso di crescita e di socialità chiamato scuola.

Comunicato stampa