Isola del Liri, indecoroso il tentativo dell’assessore Marziale di far passare i goumier come eroi

“Nessun goumier è morto sul fronte di Cassino? Nessun goumier è morto nella più grande e tragica battaglia per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo?” Queste sono le parole che l’assessore del comune di Isola del Liri Lucio Marziale scrive sulla propria pagina Facebook. Un indecoroso tentativo di far passare i goumier come eroi di guerra. Ma la storia non potrà mai dimenticare gli orrori, le atrocità, le schifezze compiute da “bestie” inquadrate nell’esercito francese nei confronti di cittadini inermi stuprati, sodomizzati e torturati durante i giorni immediatamente successivi l’operazione Diadem e lo sfondamento della linea Gustav da parte degli Alleati. Domani, 18 maggio, si svolgerà la “Giornata Nazionale in memoria delle Vittime delle Marocchinate” e nelle istituzioni della città di Isola del Liri c’è un assessore che pensa di riabilitare i goumier agl’occhi della storia. Che il sindaco della città si dissoci dall’irrispettosa azione fatta tramite social network dal suo assessore.

Maverick

