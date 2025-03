Isola del Liri – Incontro dei Carabinieri con gli alunni delle scuole

I Carabinieri della Stazione di Isola del Liri (FR), nell’ambito degli incontri sul tema della cultura della legalità, hanno fatto visita agli alunni del plesso ex Giuseppe Baisi dell’Istituto Comprensivo di Isola del Liri, sito in Via Campo Grilli.

L’occasione è stata condivisa ed organizzata con la Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Patrizia Di Mauro e con la referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, nonché dello sportello d’ascolto Psicologico Prof.ssa Cristiana Bonomo.

Ad accogliere il Mar. Magg. Claudio Corsetti ed i suoi Carabinieri, con gli alunni della classe 3a D c’erano la collaboratrice della dirigente, Prof.ssa Sara Pompei, e la Prof.ssa Teresa De Lellis, quale responsabile della succursale “Baisi” di Via Campo Grilli.

Il Comandante Corsetti si è intrattenuto piacevolmente con i 25 ragazzi presenti ai quali, dopo una breve presentazione sull’Arma dei Carabinieri, sulle sue attribuzioni e prerogative, ha raccontato molte situazioni e circostanze vissute durante il servizio d’istituto ed in particolare sulle problematiche di maggiore attualità per i giovani, quali l’uso e l’abuso di bevande alcoliche e di stupefacenti, i rapporti con i coetanei e con il mondo dei social.

Il Maresciallo Maggiore Claudio Corsetti, nell’interagire con i ragazzi, ha fornito tanti spunti di riflessione e ricevuto numerosissimi input dagli studenti che, particolarmente interessati, non si sono risparmiati nel fare domande e considerazioni.

Un’iniziativa fatta di più eventi che i Carabinieri della Stazione e l’Istituto Comprensivo di Isola del Liri hanno messo in piedi, per sostenere un importante percorso di avvicinamento condivisione tra i giovani e le istituzioni.