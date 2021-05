Isola del Liri, incontro con i cittadini, bollette Conca di Sora: chiesto l’annullamento immediato

Tanta gente a Isola del Liri presso il Winner Bar-giardinetti di via pò sempre più associazioni si uniscono ,il sig. Corsetti Elio e prof. Bove Lucio cittadini di Arce, Greco Franco Aboliamo la conca di Sora, il persid. del cons. comunale di Atina Paolo Fallena

ed ancora il consigliere del comune di Pescosolido De Gasperis di Terra Nostra e il sig Giannicchi di Italia Mia, imprenditori, tutti uniti per reagire ai soprusi della politica .

Questa situazione è dovuta alla complicità politica dei rappresentanti eletti in ciociaria. Il partito che gestisce il potere il PD oggi sostenuto dai 5 stelle ormai subalterni al pd . i nostri eletti(sindaci) pur rendendosi conto del disastro, accettano passivamente tutte le decisioni imposte dai politici romani solo per salvaguardare la poltrona.

i ricorsi alla magistratura sono un modo per dissuadere qualsiasi forma di protesta e per indurre i poveri cittadini a pagare infatti sono stati tutti bocciati e non sono consentiti i “ricorsi collettivi”. L’unico modo per risolvere il problema è quello di un intervento “politico” rivolto alla regione Lazio da parte delle amministrazioni comunali in cui si chiede: 1) sospensione-annullamento immediata delle bollette 2021; 2) Ripristino della situazione antecedente al 2019 con applicazione delle tariffe 2018. 3) convocazione immediata dei consigli comunali per deliberare l’uscita dal perimetro di contribuenza.

la stessa delibera deve riguardare la non adesione del comune all’ingresso nel perimetro consortile del costituendo consorzio Lazio Sud-Est.

comunicato stampa