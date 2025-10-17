Isola del Liri – Incidente stradale su via Napoli tra un’auto e una moto: centauro finisce in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la trafficata via Napoli, a Isola del Liri. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una moto e una Fiat Panda.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dopo l’impatto è finito rovinosamente sull’asfalto riportando serie ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasferito il centauro all’ospedale di Sora. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non si conoscono al momento ulteriori dettagli sul quadro clinico.

I rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Isola Liri, che stanno cercando di chiarire le responsabilità dell’accaduto. A causa dell’incidente, il traffico lungo via Napoli ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, da tempo alle prese con problemi di viabilità e alta densità di traffico lungo quella che rappresenta una delle arterie principali della città.

FOTO PENNA E SPADA

