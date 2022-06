Isola del Liri – incidente stradale, donna investita in via Tavernanuova

Una donna e’ stata investita poco fa in via Tavernanuova nella citta’ delle cascate. La signora e’ stata investita da una Fiat Panda guidata da un giovane, proprio il giovane ha soccorso immediatamente la malcapitata. Sul luogo e’ intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica. Dopo il primo intervento dei sanitari la donna e’ stata trasferita presso il nosocomio sorano, sembra che non abbia riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine e Polizia Locale.

redazione – foto archivio