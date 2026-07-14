Isola del Liri – Incidente in via Tavernanova, traffico rallentato: coinvolte due auto

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata a Isola del Liri, in via Tavernanova, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro.Secondo le prime informazioni raccolte, una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato contro un’altra automobile che si trovava regolarmente parcheggiata lungo la strada.Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti. I danni sono esclusivamente ai veicoli coinvolti.A causa del sinistro, la circolazione in via Tavernanova ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.