Isola del Liri, in pagamento le borse di studio “Io Studio” a.s. 2019/2020

La Regione Lazio ha comunicato che presso gli Uffici Postali del territorio, è possibile incassare il contributo per le Borse di Studio relative all’anno scolastico 2019-2020.Per la riscossione è necessario che il genitore si rechi in Ufficio Postale munito di proprio documento di riconoscimento.Se il beneficiario è maggiorenne, è sufficiente che lo stesso si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale, munito di documento d’identità e del proprio codice fiscale, comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione attraverso un “Bonifico domiciliato”. Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti per la riscossione del contributo economico.Il termine ultimo per riscuotere il contributo è mercoledì 31 marzo 2021.

COMUNICATO STAMPA