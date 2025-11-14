Isola del Liri in lutto, scomparso improvvisamente a 27 anni Leonardo Fiorini

La comunità di Isola del Liri è stata scossa da una tragica notizia che ha lasciato incredulità e profondo dolore. Leonardo Fiorini, giovane di 27 anni, è scomparso improvvisamente ieri sera a Roma. La famiglia ne ha dato l’annuncio attraverso un manifesto funebre diffuso nella giornata odierna.

Leonardo era conosciuto da molti per il suo carattere gentile, la sua educazione e la sua presenza sempre discreta e rispettosa. Un giovane impegnato, con una vita davanti a sé, che lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma anche tra amici, conoscenti e tutti coloro che hanno avuto modo di incrociare il suo cammino.

A darne il triste annuncio sono il padre, la madre, il fratello, la nonna, gli zii, i cugini e tutti i parenti. La famiglia ha inoltre comunicato che seguirà un nuovo avviso con l’indicazione della data delle esequie, che si terranno nei prossimi giorni.

La redazione di Liritv esprime il proprio cordoglio e si stringe con affetto attorno alla famiglia Fiorini in questo momento di immenso dolore.

