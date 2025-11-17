Isola del Liri in lutto per la scomparsa di Leonardo Fiorini, 27 anni. Domani l’ultimo saluto

Un’intera comunità è stata scossa dalla prematura scomparsa di Leonardo Fiorini, avvenuta giovedì 13 del corrente mese a Roma, all’età di soli 27 anni. Una notizia improvvisa che ha colpito profondamente familiari, amici e conoscenti, lasciando un grande vuoto in quanti l’hanno amato e apprezzato.

Il giovane, descritto da chi lo conosceva come una persona solare, generosa e sempre pronta a regalare un sorriso, lascia un ricordo indelebile nella vita di chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

A darne il triste annuncio sono il padre, la madre, il fratello, la nonna, gli zii, i cugini e tutti i parenti, che in queste ore stanno ricevendo l’abbraccio affettuoso della cittadinanza e di molte persone vicine alla famiglia.

La salma, proveniente da Roma, giungerà martedì 18 presso la Basilica di San Domenico Abate alle ore 14:00 circa, dove parenti e amici potranno rivolgere un ultimo saluto a Leonardo. Le esequie seguiranno alle ore 15:30.

In un momento così doloroso, l’intera redazione di Liritv esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Fiorini, unendosi al loro grande dolore.

