Isola del Liri in lutto per la scomparsa di Giovanni Villa, fondatore della M&M Car

Isola del Liri piange la scomparsa di Giovanni Villa, fondatore della storica azienda M&M Car, punto di riferimento nel settore automobilistico del territorio. Uomo di grande visione e profonda umanità, Villa è stato non solo un imprenditore capace e appassionato, ma anche un esempio di integrità e dedizione.

Con il suo impegno costante, ha saputo costruire negli anni una realtà solida e stimata, basata su valori che ancora oggi rappresentano il cuore pulsante dell’azienda: il rispetto, la passione per il lavoro e l’attenzione sincera verso clienti e collaboratori. La sua impronta resterà indelebile nella storia della M&M Car, che continuerà a operare nel segno dei principi che lui stesso ha trasmesso e incarnato.

In segno di lutto, l’azienda resterà chiusa per rendere omaggio al suo fondatore, mentre la comunità intera si stringe con affetto e partecipazione alla famiglia.

Giovanni Villa, conosciuto da tutti con l’affettuoso soprannome di “Ninone”, lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche tra gli amici, i colleghi e quanti hanno avuto il privilegio di incontrarlo. Figura amatissima in riva al Liri, era conosciuto per la sua simpatia disarmante, il sorriso autentico e la generosità d’animo che lo contraddistinguevano. Un padre modello e un uomo buono, che con semplicità e umiltà ha saputo entrare nel cuore di molti.

Oggi Isola del Liri perde uno dei suoi volti più noti e amati, ma il ricordo di Giovanni “Ninone” Villa continuerà a vivere nel tempo, nel lavoro che ha costruito e nelle persone che ha saputo ispirare con il suo esempio.

La redazione di LiriTV esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore della famiglia Villa e di tutto lo staff della M&M Car, ricordando con affetto la figura di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

