Isola del Liri in lutto per la scomparsa di Antonio Urbano

Isola del Liri piange la scomparsa di Antonio Urbano, venuto a mancare serenamente questa mattina all’età di 70 anni presso il Policlinico San Camillo Forlanini di Roma.

A darne il triste annuncio sono la moglie Maria, le figlie Rita, Eleonora e Roberta, i generi Giampaolo, Loreto e Alessio, insieme agli amati nipoti Mayra, Matilde, Eva, Vittoria, Christian e Giovanni, profondamente colpiti da una perdita che lascia un grande vuoto nella famiglia e in quanti lo hanno conosciuto e stimato.

La salma, proveniente da Roma, giungerà martedì 27 gennaio presso la Chiesa di Sant’Antonio a Isola del Liri, dove alle ore 15.00 si terranno i funerali.

La redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia Urbano, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze per questa grave perdita, partecipando con rispetto e commozione al lutto che ha colpito i familiari e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

