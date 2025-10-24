Isola del Liri in lutto per la scomparsa del Colonnello Giovanni Mezzone

Isola del Liri – Si è spento serenamente questa mattina, alle ore 6.30, presso la RSA “Salus” di via Valcatoio, all’età di 80 anni, il Colonnello Giovanni Mezzone, figura molto conosciuta e stimata in città.

Uomo di grande rettitudine e profondo senso del dovere, il Colonnello Mezzone ha dedicato la sua vita con impegno e dedizione al servizio dello Stato e della comunità, distinguendosi sempre per professionalità, correttezza e umanità.

A darne il triste annuncio sono la figlia Denise, il genero Massimiliano, la nuora Catia, le adorate nipoti Ginevra e Beatrice, il cognato, la cognata e i parenti tutti.

La salma, proveniente dalla struttura “Salus”, giungerà sabato 24 ottobre presso la Basilica di San Domenico Abate di Isola del Liri, dove alle ore 15:30 saranno celebrati i funerali. Seguirà la cremazione della salma. Le visite sono previste dalle ore 8:30 alle 20:00.

In queste ore di profondo dolore, LiriTV si unisce con affetto al cordoglio della famiglia Mezzone, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile nella comunità con il suo esempio e la sua umanità.

Alla famiglia e ai suoi cari giunga l’abbraccio sincero della redazione di LiriTV, che ricorda il Colonnello Giovanni Mezzone come una persona di valori autentici, sempre disponibile e rispettosa, punto di riferimento per molti.

