Isola del Liri, in 4 non rispettano il distanziamento, 2 persone sorprese senza mascherine: multati

In Isola del Liri i carabinieri sorprendevano 4 persone intente a colloquiare, che non rispettavano il divieto di distanziamento. Inoltre, 1 persona di Monte San Giovanni Campano che non rispettava il divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio, senza giustificato motivo. Gli operanti sorprendevano inoltre 2 persone che girovagavano senza indossare la mascherina e pertanto tutti sanzionati amministrativamente.

