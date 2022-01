Isola del Liri, imposta di soggiorno

La istituzione della imposta di soggiorno costituisce una opportunità importante per la nostra città e il nostro territorio.

Il D.L.vo n. 23/11 prevede infatti che il gettito derivante dall’imposta deve essere destinato “a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali”.

Finalmente si crea un “gettito”, cioè una posta di Bilancio IN ENTRATA in materia di turismo.

Non più una semplice invocazione o aspirazione, ma una materia su cui lavorare concretamente, e possibilmente in sinergia e in condivisione con gli altri Comuni del territorio.

COMUNICATO STAMPA