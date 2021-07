Isola del Liri, importante iniziativa di prevenzione COVID 19

Si terrà sabato 24 luglio prossimo dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in Piazza De’ Boncompagni.Denominata ‘Tamponi di sera’, l’iniziativa della ASL di Frosinone farà tappa nella città delle cascate sabato 24 luglio.Questa iniziativa prevede l’offerta gratuita e senza prenotazione dei test per i ragazzi e ragazze da 16 a 26 anni di età, che verrà effettuato presso apposita struttura mobile (Camper) della ASL posizionato in Piazza De’ Boncompagni dalle ore 20.00.Per sottoporsi al test sarà sufficiente presentarsi muniti di tessera sanitaria.Per i minorenni sarà inoltre necessario essere accompagnati da un genitore o presentare consenso informato sottoscritto dal genitore/tutore.“L’Azienda sanitaria provinciale si conferma particolarmente attenta e vicina a i nostri concittadini, in una azione di prevenzione particolarmente strategica soprattutto perché rivolta alle fasce più giovani della nostra società” – afferma il Sindaco Quadrini, ringraziando l’Azienda Sanitaria per l’iniziativa programmata in città.

comunicato stampa – foto archivio