Isola del Liri, il Sindaco Quadrini:”abbandono di rifiuti, rintracceremo presto i responsabili”

Nella giornata di ieri, domenica 22 agosto 2021, si è verificato il posizionamento di rifiuti da attività di ristorazione all’angolo fra il Ponte Roma e Lungoliri Trito.Non è la prima volta che rifiuti di questo tipo vengono abbandonati in maniera non consona e comunque in violazione delle normative in tema di rifiuti e di igiene pubblica.Sarà cura delle competenti Autorità, anche con l’ausilio delle videocamere di sicurezza, rintracciare i responsabili ed infliggere le relative sanzioni.Tuttavia, in considerazione della gravità di tali condotte, oltretutto in periodo estivo e di grande frequentazione, si procederà nel caso anche ad imporre la chiusura temporanea delle attività commerciali che verranno individuate come responsabili.Dobbiamo offrire a noi stessi, ai cittadini e ai visitatori una città pulita e perfetta nell’accoglienza, per cui non saranno in alcun modo tollerati episodi quale quelli che si sono verificati.

comunicato stampa