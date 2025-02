Isola del Liri: il sindaco Quadrini verso la Lega?

Non è più un mistero che Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri, sia sempre più vicino alla Lega. Da qualche mese si rincorrono indiscrezioni su un suo possibile avvicinamento al partito di Matteo Salvini, e i segnali in questo senso non mancano. Uno degli indizi più concreti è stata la sua partecipazione, prima di Natale, a una cena politica a Cassino. Un evento che ha visto la presenza di figure di spicco della Lega a livello nazionale e regionale, tra cui il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e il senatore Claudio Durigon, oltre a Nicola Ottaviani, Pasquale Ciacciarelli e Mario Abruzzese. Un’occasione che potrebbe aver rappresentato il primo passo di un percorso politico ben definito.

Dal PD ad Azione, fino alla svolta civica

Quadrini ha una lunga storia politica che affonda le radici nel centrosinistra. Per anni è stato esponente del Partito Democratico, ricoprendo più volte il ruolo di consigliere provinciale. Successivamente, aveva scelto di aderire ad Azione, il movimento di Carlo Calenda, prima di uscirne e abbracciare una dimensione più civica. Ma è evidente che ora stia valutando nuove opportunità politiche.

Quale sarà la prossima mossa?

L’ipotesi di un ingresso nella Lega potrebbe rappresentare un cambiamento significativo, non solo per la sua carriera politica, ma anche per gli equilibri locali. Il centrodestra, infatti, è in una fase di consolidamento sul territorio, e l’eventuale adesione di Quadrini potrebbe rafforzare ulteriormente il partito.Resta da vedere se questa vicinanza si tradurrà in un’adesione ufficiale o se il sindaco di Isola del Liri continuerà a mantenere un profilo civico, lasciando aperte più strade per il futuro. Nel frattempo, il dibattito politico è aperto e la città osserva con attenzione i prossimi sviluppi.