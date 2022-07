Isola del Liri, il saluto e il ringraziamento dell’amministrazione alla Dirigente Curato

La lettera con cui la Dirigente Scolastica Dr.ssa Gabriella Curato prende commiato dal suo incarico presso l’Istituto Comprensivo Isola del Liri conferma l’eccezionale valore della persona e della dirigente.

Sono stati anni difficili, caratterizzati dalla pandemia, dalla DAD, da lunghi periodi di chiusure e difficoltà di ogni tipo, eppure abbiamo assistito a una straordinaria crescita della offerta formativa delle nostre scuole.

In ciò, il ruolo della Dr.ssa Curato è stato importante, se non decisivo, e questa sua capacità di far crescere la struttura da Lei diretta in un momento tanto delicato e difficile costituisce la riprova di una capacità direzionale assolutamente eccezionale.

La collaborazione con l’istituzione comunale è stata piena e credo proficua, e il territorio ha avuto una spinta di crescita non indifferente grazie a una sinergia che ha consentito di ottimizzare energie e capacità.

Formulo alla Dr.ssa Curato il ringraziamento mio, della delegata alla pubblica istruzione Monica Mancini, di tutta l’amministrazione e di tutta la comunità cittadina, unitamente agli auguri perché sappia proseguire nella nuova sede il suo percorso professionale, caratterizzato da passione e amore per il mondo della Scuola e per i suoi protagonisti.

