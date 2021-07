Isola del Liri, il ringraziamento del sindaco al Comandante della Polizia Locale Bruno Di Palma per il suo pensionamento

A nome di tutta la comunità cittadina formulo il più vivo ringraziamento al Comandante Bruno Di Palma che fra pochi giorni verrà collocato in pensione.

Una vita intera spesa al servizio dei cittadini e delle Istituzioni, sempre con gentilezza, cortesia e soprattutto con impeccabile professionalità.

Non sarà facile fare a meno della sua presenza in ogni occasione in cui ha avuto modo di sviluppare una carriera prestigiosa e piena di soddisfazioni.

Soprattutto, ricorderemo sempre la sua cortesia e la sua vicinanza alla gente, ai bambini, ai ragazzi, agli anziani, sempre con il sorriso e nel caso la giusta fermezza.

Tutta la città augura al suo Comandante un lungo e meritato periodo di riposo e di nuove attività, a fianco alla sua famiglia.