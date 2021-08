Isola del Liri – Il pilota Marco Puglisi escluso per manifesta superiorità

Mugello- Venerdi 20 agosto 2021, si corrono sul circuito toscano le prove cronometrate round 7 ed 8 del trofeo Italiano Amatori. A fine prove, la pole è di Marco Puglisi, pilota di Ceprano in forza al Moto Club Franco Mancini 2000. Puglisi non ha nemmeno il tempo di togliersi la tuta e viene chiamato dalla direzione gara e gli viene comunicato che verrà spostato d’ufficio nella classe superiore con la motivazione che è troppo veloce. A nulla valgono le sue proteste e d’ufficio viene spostato dalla categoria “1000 Base” alla categoria “1000 Avanzata”. Costretto a correre nella nuova classe e con un evidente stato di nervosismo per quanto accaduto, Marco finisce la gara in sesta posizione. Nella vecchia classe la “1000 base” il pilota del M.C. Franco Mancini 2000, seppur con due gare in meno, guida ancora la classifica con venti punti di vantaggio sul secondo. Vantaggio accumulato, grazie a: sei vittorie, in altrettante gare, sei pole position e cinque giri veloci. Williams Alonzi presidente del M.C. Franco Mancini 2000, ha così ironicamente commentato:”Una decisione che ha dell’inverosimile, che non poteva essere presa a metà campionato, è come se avessero fermato Agostini nella sua epoca d’oro per far vincere gli altri”. La cosa ancora più assurda è che Puglisi nonostante gli sia vietato correre nella 1000 Base, con una sola gara rimasta, “rischia” ancora di vincere il Trofeo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati