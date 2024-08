Isola del Liri – Il Mar. Magg. Claudio Corsetti assume il Comando della Stazione

Il Maresciallo Maggiore Claudio Corsetti ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Isola del Liri (FR), competente anche sul Comune di Castelliri (FR). Una decisione già determinata dai vertici dell’Arma dei Carabinieri di Frosinone e concretizzatasi dopo il sentito e commovente saluto al Luogotenente C.S. Vincenzo Alaia, che ha cessato il servizio attivo il 10 agosto.Il Maresciallo Corsetti, nato a Sora (FR) e cresciuto a Pescosolido (FR), è stato scelto per le particolari qualità professionali ed umane già dimostrate nei suoi 26 anni di servizio.Appena diplomato e dopo aver adempiuto agli obblighi di leva quale Sottotenente dell’Esercito Italiano, si è arruolato nell’Arma nell’agosto del 1998 frequentando il 108° Corso per Carabinieri Effettivi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (CA) e nel 1999 è stato destinato alla Stazione Carabinieri di San Giuliano Milanese (MI) dove è restato fino al 2000. Vinto il Concorso da sottufficiale dell’Arma, a settembre dello stesso anno ha iniziato la frequenza, presso 1° Reggimento Allievi di Velletri della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri – il 5° Corso biennale di formazione per Marescialli che ha portato a termine, poi, presso il 2° Reggimento di Firenze nel luglio del 2002.Destinato subito dopo alla Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta (CE), vi è rimasto fino al dicembre del 2009, per poi essere trasferito alla Stazione di Orta di Atella (CE) fino all’ottobre del 2010.Dal 2010 al 2014 ha svolto incarichi di altissima responsabilità presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma per poi ritornare in Ciociaria, quale addetto alla Stazione Carabinieri di Alvito. Dal 2021 ha Comandato la Stazione Carabinieri di Vicalvi (FR), con competenza anche sui comuni di Posta Fibreno (FR) e Fontechiari (FR), dalle cui amministrazioni locali ed Autorità del territorio è stato ricevuto e salutato in questi ultimi giorni, ricevendo attestati di stima ed apprezzamento per quanto fatto per quelle comunità.Si apre quindi un nuovo scenario per il Maresciallo Maggiore Claudio Corsetti, fatto di grandi aspettative e di ampie prospettive in una realtà sicuramente già nota e di cui saprà essere positivo protagonista.Dopo aver condiviso un saluto con il Lgt. Vincenzo Alaia che gli ha passato anche il “testimone morale” nel dargli un caloroso benvenuto e dopo aver salutato tutti i Carabinieri della Stazione di Isola del Liri, il Maresciallo Corsetti è stato ricevuto dalle Amministrazioni comunali di Isola e Castelliri e dalle Autorità religiose, particolarmente caloroso è stato il benvenuto nella messa domenicale di Don Alfredo Di Stefano.

A lui i migliori auguri di buon lavoro!