Isola del Liri- Il M.C. Franco Mancini si prepara al moto-evento turistico dell’autunno

Una manifestazione, che va al di fuori dei normali schemi, che comunemente siamo abituati a vedere. Nata durante la pandemia, generata dal Covid-19. La Motogrigliata, dopo un avvio promettente, ed una importante conferma nel 2021, che ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta motociclisti, arrivati da tutto il Lazio e dalle regioni limitrofe. Ci avviciniamo ora alla terza edizione, che si terrà il 23 Ottobre p.v. ed il Moto Club Franco Mancini 2000, si sta adoperando per i preparativi di questo evento. Si tratta di una manifestazione, turistico-culturale, volta a far conoscere le bellezze del territorio ciociaro e le specialità enogastronomiche che esso offre. Il tutto in piena libertà, senza alcuna costrizione, generata da classifiche e regolamenti vari. I partecipanti si ritroveranno ad Isola del Liri, in Piazza XX Settembre, da dove partiranno per un giro turistico, che toccherà diversi comuni della ciociaria. Ulteriore sosta presso il Bar Portella, per degustare un superbo aperitivo, ed infine faranno ritorno ad Isola del Liri, in località Selva Alta. Qua nel piazzale antistante il Circolo Sociale, al margine del bosco comunale, con un panorama mozzafiato, accompagnati da buona musica, degusteranno la grigliata e le castagne. Alla Motogrigliata, parteciperanno anche moto da enduro e fuoristrada, che a differenza delle moto stradali, effettueranno un giro turistico su strade sterrate, per poi ricongiungersi con gli altri, al momento dell’aperitivo. Si tratta probabilmente di una delle poche manifestazioni capaci di includere tutto il mondo delle moto, ovvero sia le stradali e sia le moto fuoristrada, il tutto in nome dell’amicizia, dell’allegria e del buon cibo. Come sempre, ultimo sguardo va al meteo, ma se le condizioni saranno le stesse dell’anno scorso, non saranno pochi i motociclisti che accorreranno.

Comunicato stampa

Correlati