Isola del Liri, il M.C. Franco Mancini sbarca sull’isola di Man

Nell’ambito dei festeggiamenti per il trentennale, si è svolta domenica u.s presso l’ISAM di Anagni la “Festa dei Piloti” del M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Sono stati veramente tanti i piloti che domenica mattina si sono presentati ai cancelli dell’ISAM per prendere parte all’evento organizzato dal M.C. Franco Mancini 2000, c’erano piloti arrivati da Avellino, Cesena, Vicenza, Pisa, Roma e chiaramente anche molti piloti ciociari. Complice la bellissima giornata soleggiata, i piloti hanno potuto prendere parte a diversi turni in pista, ingaggiando bei duelli all’insegna del divertimento. L’evento voluto fortemente dal direttivo del sodalizio isolano, come detto, ha raccolto un’ottima partecipazione e si è svolto senza problemi di alcun tipo, dando modo ai piloti di testare le proprie moto, gli ultimi lavori fatti su queste ed è stato un buon allenamento prima della pausa invernale. Abbiamo provato a raccogliere il parere dei piloti, ma il loro giudizio è stato unico: evento bellissimo e da riproporre. Alle tredici, finiti i turni in pista, piloti e staff del M.C. Franco Mancini 2000 si sono ritrovati per degustare il pranzo allestito dallo sponsor “ Pasta all’uovo e primo piatto”di Domenico Cinelli. Proprio in questo frangente il presidente Williams Alonzi ha comunicato in anteprima ai presenti, che la commissione dell’isola di Man, visionato il curriculum del pilota Salvo Sallustro, ha accettato l’iscrizione dello stesso al Manx GP 2022 che si terrà nel periodo compreso tra agosto e settembre. Il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000 si è detto entusiasta della notizia e quindi l’anno prossimo sull’isola di Man sventolerà anche la bandiera del sodalizio ciociaro.

COMUNICATO STAMPA

