Isola del Liri – IL LGT C. S. Vincenzo Alaia lascia il servizio attivo

Dopo 42 anni di servizio effettivo, nel giorno del suo 60° compleanno, il Luogotenente Carica Speciale Vincenzo Alaia, Comandante della Stazione Carabinieri di Isola del Liri (FR), lascia il servizio attivo nell’Arma per la meritata pensione.Un saluto commosso il suo alle Città di Isola del Liri e Castelliri (FR), su cui è competente il suo Comando, nonché all’Arma dei Carabinieri, a cui ha dedicato una vita intera. Originario di Avellino, ancora 17enne, il 20 febbraio 1982 si arruola nell’Arma dei Carabinieri frequentando il 66° Corso Allievi Carabinieri Effettivi presso la Compagnia CC di Iglesias (CA) e successivamente il 35° Corso Allievi Sottufficiali presso il primo Battaglione della Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri.Il Sottufficiale ha prestato servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Anagni, la Stazione Carabinieri di San Felice Circeo (LT), la Stazione di Capodimonte (VT) e la Stazione Carabinieri di Isola del Liri, ove ha prestato servizio per quasi 24 anni, divenendo per i Carabinieri e per i cittadini della città della cascata e per il vicino Comune di Castelliri un punto di riferimento sicuro, che si è fatto costantemente carico delle problematiche comuni e delle difficoltà dei singoli, combattendo con spirito di sacrificio ogni forma di criminalità.Lo ha ricordato, nell’incontro per il suo saluto, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, che ha espresso parole di apprezzamento e di stima nei confronti del Luogotenente Alaia, e nel ripercorrere il percorso lavorativo del Sottufficiale, ne ha sottolineato la grande competenza, la capacità di gestione del personale e la non comune attitudine ad intercettare i bisogni delle persone.Il 5 giugno 2000, il Luogotenente ALAIA è stato anche insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ottenendo successivamente la medaglia d’oro per 20 anni di Comando di Stazione, nonché la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera.Al Cavaliere Vincenzo Alaia sono giunti in questi giorni anche gli auguri affettuosi di tutti i Comandanti dei reparti della Compagnia di Sora e dei Carabinieri che li compongono, con i ringraziamenti per quanto ha fatto in questi anni.Al Comandante si sono stretti in un fortissimo abbraccio i militari della Stazione di Isola del Liri, di cui si è preso amorevolmente cura per tantissimo tempo.Altrettanto forte è l’abbraccio del Capitano Domenico Cavallo, Comandante della Compagnia di Sora, che ha tenuto a sottolineare come la consapevolezza di avere, in una realtà importantissima e molto impegnativa quale quella di Isola del Liri, un Carabiniere con le qualità del Luogotenente Vincenzo Alaia, ha sempre permesso di adempiere ai compiti istituzionali con grande serenità. Il Luogotenente ALAIA ha inoltre diretto numerose attività investigative, tra cui l’operazione convenzionalmente denominata “Ambrogio”, che ha consentito di disarticolare un gruppo di spacciatori di crack e cocaina, nonché l’indagine che ha portato nel 2022 all’emissione delle misure per i gravi fatti che hanno riguardato un noto ristorante di Isola del Liri, in cui vennero individuati una serie di soggetti di etnia ROM responsabili di gravissimi atti intimidatori e di danneggiamento. Al Luogotenente ALAIA giungano i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possa essere foriero di ulteriori grandi soddisfazioni.

Correlati