Isola del Liri, il culto dei morti e le speculazioni politiche dei soliti noti

È apparso sulla stampa on line, qualche giorno fa un articolo dai toni molto ironici che titolava ‘Isola del Liri – istituita la sosta a pagamento…per le bare’. Volendo soprassedere sulla inopportunità di fare ‘certa ironia’ su un tema molto delicato, qual è il culto dei morti, la testata giornalistica ‘IoWebbo.it’, non perde occasione per dare spazio a notizie insussistenti e del tutto prive di riscontro reale.

La nostra Amministrazione ha molto a cuore l’area del Cimitero Comunale e tutti i servizi ad essa legati, ne sono prova, negli ultimi anni tutti gli interventi dedicati a questo ambito molto sentito della vita della nostra comunità.

La deliberazione n° 38 del 12 aprile scorso, un atto che non ha nulla di straordinario e che riguarda l’approvazione delle tariffe per i servizi cimiteriali, non ha assolutamente modificato il quadro tariffario esistente. All’elenco dei servizi forniti, è stata semplicemente aggiunta una voce (il cui parametro economico è il minimo applicabile in termini di legge e che applicano già tutti i comuni) che fa riferimento alla sosta dei feretri o delle urne cinerarie all’interno della camera mortuaria del cimitero, per ragioni non dipendenti dalle normali funzioni cimiteriali che vengono espletate. Ciò vuol dire che, se per esigenze dipendenti da scelte dei congiunti (cremazione, trasferimenti, o altro) viene utilizzata la camera mortuaria si chiede tale pagamento. Lo stesso, ovviamente, non è dovuto qualora la sosta sia derivante da tempi tecnici di inumazione che riguardano invece le procedure interne al cimitero.

Forse sarebbe più opportuno, in un periodo storico quale quello che stiamo vivendo, evitare ironia e sensazionalismo su temi come quello del culto dei morti e dedicarsi a garantire invece un’informazione meno faziosa e più utile alla nostra comunità.

Comunicato stampa a firma del Sindaco Massimiliano Quadrini

Correlati