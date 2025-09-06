Isola del Liri – Il cordoglio del Sindaco Quadrini per la scomparsa della madre del Maresciallo Alaia

Il Sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, ha voluto manifestare pubblicamente la sua vicinanza al Maresciallo Vincenzo Alaia, colpito dal dolore per la perdita della cara mamma.

Il primo cittadino ha affidato il suo messaggio ai social, scrivendo:

«Voglio esprimere le più sentite condoglianze al Maresciallo Vincenzo Alaia per la perdita della cara mamma. Alla famiglia giunga la mia vicinanza in questo momento di dolore».

Un gesto di cordoglio che ha raccolto numerose manifestazioni di affetto da parte della comunità isolana.

Anche Liritv esprime le più sincere condoglianze al Maresciallo Alaia e ai suoi familiari, rinnovando la propria vicinanza in questo momento di grande tristezza.

