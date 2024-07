Isola del Liri – Il comune non paga la corrente

Il Comune di Isola Liri non paga le fatture all’Enel per la fornitura di corrente elettrica. Con un decreto ingiuntivo, l’Enel ha chiesto il pagamento di fatture per oltre 67mila euro. L’ente locale ha fatto qualche pagamento parziale ma il credito, ceduto ad una società specializzata, ha determinato prima il precetto e poi l’attivazione della procedura di pignoramento. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Giunta municipale di Isola Liri, presieduta dal sindaco, ragionier Massimiliano Quadrini, ha approvato la delibera numero 84. E’ stata esaminata una transazione per la quale il Comune del borgo turistico verserà poco meno di 20mila euro. fonte Penna e Spada

