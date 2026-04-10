Il Comune di Isola del Liri informa la cittadinanza che, a seguito di una comunicazione da parte di Acea Ato5, nella giornata di lunedì 13 aprile si verificherà una sospensione programmata del flusso idrico.
L’interruzione, dovuta a una mancata tensione elettrica da parte di E-Distribuzione presso l’impianto Morroni situato nel territorio di Arpino, avrà la seguente durata:
🕒 dalle ore 8:30 alle ore 15:30
📍 Zone interessate
Le aree del Comune coinvolte dalla sospensione sono:
Via Arciprete Villa
Via Capitino
Via Cascatelle
Via Corcione
Via Crocelle
Via Terra Rossa
Via Vicinale Capitino
Isola del Liri, il Comune informa: sospensione idrica programmata il 13 aprile
Il Comune di Isola del Liri informa la cittadinanza che, a seguito di una comunicazione da parte di Acea Ato5, nella giornata di lunedì 13 aprile si verificherà una sospensione programmata del flusso idrico.