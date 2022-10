Isola del Liri, il Comune approva il progetto per la messa in sicurezza di via Capitino

Importante intervento di messa in sicurezza di via Capitino. Nei giorni scorsi la giunta del sindaco Massimiliano Quadrini ha approvato il progetto predisposto dalla XV Comunità Montana.

Si interverrà lungo tutto il tratto stradale mettendolo in sicurezza. L’Amministrazione Comunale qualche mese fa aveva interpellato proprio la XV Comunità Montana evidenziando le criticità della nota strada. Ne è seguito un sopralluogo congiunto, dopo il quale sono state concordate le opere da realizzare. La XV Comunità Montana ha attivato l’iter amministrativo, prevedendo un impegno di spesa di 130.000 euro. Di recente il progetto è stato trasmesso in Comune e approvato in giunta.

“Un ringraziamento a nome della Città di Isola del Liri lo rivolgiamo alla XV Comunità Montana e alla Commissaria Rossella Chiusaroli – dicono il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Romano – Quello di Capitino è un intervento molto importante per la nostra città; un intervento, di natura straordinaria, che garantirà la sicurezza dei cittadini. È un risultato importante che questa Amministrazione Comunale ha raggiunto grazie alla sinergia fra Enti che, specie in un momento di risorse finanziarie ridotte per gli enti locali, diventa fondamentale per garantire al territorio, progettazione e investimenti per lo sviluppo. Dunque, un ringraziamento sentito alla XV Comunità Montana che anche in questa occasione si è dimostrata attenta a Isola del Liri”.

