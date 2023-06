Isola del Liri – IL BARISTA DI CASA Semplice Professionalità, il libro in uscita di Massimiliano Mattone

Il Libro uscirà ufficialmente la prima settimana di LUGLIO 2023.

Questo libro rappresenta la mia visione del mondo del bar e della caffetteria, pieno di spunti e curiosità interessanti , pubblicato dal Gruppo ALBATROS, Tratta gli argomenti in maniera sintetica ed essenziale, soffermandosi su ciò che possa incuriosire, l’intento è quello di lasciare nel lettore una porta aperta che possa permettergli, se lo vorrà, di approfondire in seguito l’argomento.

Nella parte finale del libro abbiamo inserito un ricettario esclusivo della caffetteria con 20 ricette, per diversificare la proposta commerciale della caffetteria in modo semplice e versatile, ricette da me realizzate in collaborazione con i prodotti Reàl Infused Exotics e Finest Call (polpe/sciroppi e puree di frutta).

Le ricette sono di facile replicabilità, dal semplice espresso o cappuccino aromatizzato fino ad arrivare a qualcosa di più ricercato come la ricatta da bere del Banana Bread o il Coffee Mint Tea dove un infuso alla menta fresca si mescola al caffè e al nettare di Agave Reàl o ancora il HAZEL TINI, la rivisitazioni del vodka martini con la crema alle nocciole Reàl. Oltretutto molte di queste ricette sono da poter fare sia HOt che Cold questo per poterne garantire la versatilità sia in estate che in inverno.

Con L’augurio di poter contribuire ad un approccio più attento e coscienzioso anche in casa.

Il libro “IL BARISTA DI CASA” sarà distribuito da Messaggerie Libri S.p.A., un importante polo distributivo italiano che conta su una vasta rete di circa 5.000 punti vendita diffusi in tutto il territorio nazionale, grazie alla recente fusione con Feltrinelli. Grazie a questa partnership strategica, il libro sarà facilmente reperibile presso librerie e negozi di tutta Italia,oltre che nei maggiori store Online come Mondadori/feltrinelli/IBS ecc. disponibile anche in versioni e-pub, kindel, poket e audiolibro. permettendo ai lettori di immergersi nell’arte e nella storia di questa bevanda affascinante.

Quello del caffè è un momento di pausa, un attimo di distensione tra un impegno e l’altro, quasi un rito giornaliero, e ovunque il suo consumo aumenta sempre più. Sembra che tutti lo sappiano fare, ma è davvero così semplice preparare un buon caffè? Il barista di casa è un manuale su tutto ciò che può essere utile sia agli addetti ai lavori sia a chi questa bevanda si limita a gustarla: dalla storia, alla selezione delle materie prime, alla loro conservazione, fino ad arrivare alle ricette più interessanti e particolari. Dietro un chicco di caffè c’è molto più di quanto si possa immaginare, e la sua lavorazione è una vera e propria arte. La mia formazione ha avuto inizio presso l’Istituto Alberghiero di Cassino (FR) con sede a Sora, dove, nell’anno 2009, ho conseguito il diploma specializzato con indirizzo “Tecnico dei servizi ristorativi”. Dopo aver praticato il mestiere del cuoco, ho spostato la mia attenzione sul settore del banco bar. La motivazione che mi ha spinto a cambiare è legata al fatto che la figura del barista, a differenza del cuoco, ha un contatto più diretto con il pubblico, e mi avrebbe quindi permesso di creare un rapporto più empatico e di confronto con il cliente. Per queste ragioni, nel 2010, ho iniziato un percorso professionale presso l’Ateneo del Bartending Planetone, arrivando a conseguire tutti i corsi offerti dalla scuola nel 2016. Nello stesso anno ho partecipato alla competizione di Bar Italia Junior “Drink a base Caffè” organizzata da Bargiornale, arrivando tra i cinque finalisti italiani. Successivamente, ho iniziato collaborazioni con società e multinazionali che si occupano di caffetteria e torrefazione, ancora oggi attive. Principalmente con loro svolgo l’attività di consulente e operatore in eventi fieristici nazionali, come HOST Fiera Milano e SIGEP Rimini. Dopo una serie di eventi formativi, ho avuto un’esperienza a Londra che mi ha permesso sia di praticare a livello tecnico il lavoro del barista sia di aprire la mia mente, oltre che di apprendere dinamiche utili nell’organizzazione del lavoro e del bar management. Tutto questo mi ha dato la spinta per fondare Barista and More, un brand con il quale mi occupo di servizi, consulenza, formazione e home-training per aziende e privati. Credo fortemente nel concetto di “non si smette mai di imparare” e che grazie al continuo studio abbiamo la possibilità di arricchire il nostro bagaglio culturale. Per questo continuo a formare me stesso frequentando tuttora corsi e aggiornamenti. Nel 2019 ho partecipato alla “Rigenera Bartender Competition” ispirata all’artista Van Gogh, organizzata da Bar Tales, aggiudicandomi il primo posto con la ricetta D’Oiran. Nel 2020, nel bel mezzo della Pandemia da Covid-19, ho ideato la rubrica “60 Secondi di Formazione” sui miei canali social, dove ho condiviso informazioni utili sul mondo del bar e della caffetteria in video di 60 secondi. Infine, ad aprile 2022 ho inaugurato “Bottèka – l’arte del caffè”, un locale che racchiude al suo interno una caffetteria e bar con drink di qualità, uno shop e un’aula di formazione professionale per baristi. Da qui l’idea di lanciare un nuovo format, “IL BARISTA DI CASA” su TikTok, dove CASA sta per FAMILIARITÀ, così da avvicinare i giovani ad una maggior consapevolezza, conoscenza del mondo del bar e qualità dei prodotti, con l’obiettivo di far arrivare il messaggio importante che dietro la qualità si può solo generare un benessere.

Massimiliano Mattone