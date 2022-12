Isola del Liri – Il 2023 del Techno Racing Team

Qualche sera fa, nei locali della Pizzeria Vitale, ad Isola del Liri, il Techno Racing Team, ha svelato, quello che sarà il programma agonistico per la stagione 2023. L’occasione è stata la cena di festeggiamento per il titolo europeo conquistato dal pilota Williams Alonzi su Suzuki GSXR 750, nella classe 6 (Classic 750), nel corso della serata, con una brochure appositamente redatta, il TRT ha ufficializzato il programma 2023. Praticamente sono confermate, quelle che erano state le anticipazioni, ovvero, il Techno Racing Team, prenderà parte al CIVS, al Hill Climb European Championship, al Vintage European Hill Climb, ad una gara del IRRC ed una gara del Endurance European Cup. Quest’ultima gara, sarà una sorta di banco di prova, per poi prendere parte all’intero campionato nel 2024 e probabilmente, la scelta cadrà per l’endurance, cadrà su una delle gare francesi di questo campionato. Per questo tipo di gare il Techno Racing Team utilizzerà una Suzuki GSXR 1100, che è in fase di allestimento specifico nella sede del TRT. Ancora non definito l’equipaggio, che comunque, essendo un tipo di gare molto lunghe, sarà composto da tre piloti. Nel CIVS il pilota sarà Mauro Di Sarra in sella ad una Yamaha YZF 750 e Williams Alonzi con l’Aprilia RSV 1000, stessa moto che quest’ultimo utilizzerà anche nel EHCC, mentre Willy, nel VEHCC utilizzerà la Suzuki GSXR 750. Per la di IRCC, la gara prescelta sarà quella belga di Chimay, sempre con l’Aprilia RSV 1000. Le prime novità sul fronte sponsor, arrivano dalla Sicilia, difatti è già arrivata la conferma di sponsorizzazione da parte dell’Oleificio Vitale, azienda ubicata a Palermo nel comune di Balestrate, stessa cosa per l’azienda sorana Kryo Service, azienda leader nel settore del condizionamento, che ha anch’essa confermato la collaborazione instaurata già quest’anno con il TRT. Anche la partnership tecnica con la Ecucalibration di Andrea Saccucci di Isola del Liri è confermata, ed anzi, questa azienda è già al lavoro sul prossimo step di aggiornamento già programmato per le moto del techno Racing Team. Insomma per il momento, sembra che le condizioni per portare avanti il programma 2023, si stiano concretizzando e quindi si lavora a spron battuto.

COMUNICATO STAMPA