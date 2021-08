Isola del Liri, II^ consegna donazione trecce dei capelli

Si svolgerà martedì 17 agosto, alle ore 15.00, presso il Teatro Stabile Comunale “C.Costantini”, la seconda consegna di trecce di capelli, donate per la realizzazione di parrucche per pazienti oncologiche.La cerimonia di consegna avverrà direttamente nella mani della amiche di “Iniziativa Donna” di Sora, che comincia il suo tour di raccolta nelle città che hanno aderito a questo progetto benefico. Per Isola del Liri saranno presenti il sindaco Massimiliano Quadrini, la consigliera delegata Sara D’Ambrosio che già nel 2020 ha donato una treccia dei suoi capelli ed il consigliere delegato alla salute dott. Giorgio Trombetta.Com’è noto, la nostra città ha aderito concretamente con numerose donazioni di trecce di capelli, alla campagna di sensibilizzazione sul tema oncologico, per sostenere l’iniziativa “Banca dei Capelli”, che da la possibilità di mettere a disposizione dei pazienti oncologici, che ne facciano richiesta, parrucche inorganiche.Saranno presenti alla cerimonia di consegna anche i parrucchieri che hanno aderito sin da subito a questa lodevole iniziativa sostenuta e promossa dall’Associazione “Iniziata Donna”, che ringraziamo per tutti i numerosi progetti messi in campo a sostegno delle donne che si trovano a vivere periodi non facili della loro vita.La cerimonia di consegna sarà visibile in diretta streaming al seguente link https://youtu.be/53AfHgEhHB8 o tramite il canale ufficiale dell’ente https://www.youtube.com/channel/UCqv2x314CGd-3QzqPb7e_Gw

comunicato stampa