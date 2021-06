Isola del Liri, identificati responsabili dei furti: il sindaco ringrazia le forze dell’ordine

Esprimo tutta la mia soddisfazione per la tempestività con cui si è pervenuti alla identificazione dei responsabili di atti che avevano destato un notevole turbamento nella pubblica opinione.

All’Arma dei Carabinieri va il più sentito ringraziamento di tutta la città, per l’azione quotidiana di contrasto verso ogni forma di reato, e per l’attenzione verso la sicurezza e la serenità della nostra comunità cittadina.

Peraltro, tale azione di contrasto viene agevolata dalle installazioni di video sorveglianza effettuate dalla Amministrazione Comunale, e da un sistema pubblico di telecamere in grado di consentire la identificazione dei responsabili di atti delittuosi.

Dobbiamo proseguire su questa strada, con l’obiettivo di conseguire sicurezza e tranquillità per tutti i cittadini e per tutti gli operatori commerciali.

