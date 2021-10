Isola del Liri – I piloti del M.C. Franco Mancini 2000 sempre più numerosi all’ultima del CIVS

La notizia è dell’ultima ora, alla gara finale del Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS), Molino Del Pero-Monzuno in programma domenica prossima a Monzuno (BO), si allarga il numero dei piloti del M.C. Franco Mancini 2000 che vi prenderanno parte. Difatti saranno in gara anche i fratelli Daniel e Manuel Mezzone in sella alle loro veloci Honda 500 nella classe TT500 ed anche Marco Vigilucci (Aprilia 250) nella 250 GP. La presenza dei fratelli Mezzone è stata in bilico fino all’ultimo per problemi di lavoro, cui in extremis è stata trovata soluzione. Ricordiamo che nell’ultima gara disputata a Volterra (PI) i fratelli Mezzone sono saliti entrambi sul podio. Diversa la situazione di Marco, la presenza di Vigilucci, era condizionata dalle condizioni fisiche, in quanto in una seduta di allenamento sul circuito di Cecina (LI), Marco (che ha conquistato la piazza d’onore nel Campionato Europeo in salita) era incappato in una brutta caduta che gli aveva messo fuori uso alcune costole e gli aveva impedito di partecipare alla gara di Volterra. Quindi alla luce di queste nuove partecipazioni, il numero dei piloti del M.C. Franco Mancini 2000 sale ad otto piloti più due equipaggi sidecar, quindi possiamo ben dire di avere una ciociaria molto ben rappresentata.

COMUNICATO STAMPA

