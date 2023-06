Isola del Liri, I Festa della Città 21 Giugno 1869/2023. Il programma

“È autorizzato il Comune di Isola, presso Sora, ad assumere la denominazione di Isola del Liri. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare“.

Era il 21 giugno del 1869 quando la nostra città assunse attraverso il Regio Decreto l’attuale denominazione. Una data da ricordare e festeggiare. Per questo l’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessorato alla Cultura, ha deciso di organizzare la I Festa della Città. Proprio per la coralità dell’evento, vedrà la partecipazione attiva di tante realtà associative che scendono in campo insieme alla Proloco. Nei principali luoghi aggregativi e punti di interesse sarà possibile assistere dal mattino fino a sera a spettacoli di musica, di danza, di sport, con artisti di strada e trucca bimbi, per un variegato programma che prenderà il via alle ore 11:00 in piazza XX Settembre e culminerà alle ore 21:00 nell’area verde dell’ex cartiere Lefebvre.

“È una data che ogni isolano custodisce nella propria memoria e per questo abbiamo deciso di celebrarla – dichiarano il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla cultura Massimo D’Orazio -. Fare memoria significa rinsaldare anche il rapporto tra i cittadini e le istituzioni ed è anche un modo per ricordare alle giovani generazioni la storia che è passata per le nostre strade, le nostre case, le nostre genti affinché siano portatori di nuove tracce. Ad Isola del Liri parlare di memoria è parlare della nostra identità, non celebrare qualcosa ma ricordare fatti, persone, avvenimenti, pezzi importanti della nostra storia e della nostra vita di comunità”.

Correlati