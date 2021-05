Isola del Liri, i cittadini lamentano la mancata cura del verde pubblico

Ogni anno l’erba che cresce sembra essere un fenomeno non previsto eppure è semplicemente la natura che fa il suo corso. In molti comuni, l’erba raggiunge altezze tali che portano i cittadini a domandarsi come mai gli amministratori comunali attendino così tanto per intervenire con lo sfalcio. Non è da meno il comune di Isola del Liri. In molte parti della città i cittadini lamentano la mancata cura del verde pubblico. Nel quartiere San Carlo ad esempio, alcuni volontari, per lo più pensionati, provvedono a proprie spese alla cura ed al taglio dell’erba anche se di competenza del comune: 《Un fatto sicuramente lodevole di sostituzione dei cittadini nelle incombenze dello “Stato” che dimostra ancora una volta come da questa parti l’arte di arrangiarsi superi di gran lunga l’inefficienza di taluni enti pubblici – riferisce un cittadino che poi aggiunge – Ma nonostante il lodevole impegno di qualche residente il fenomeno erba alta rimane in alcune zone del quartiere. Eppure c’erano ditte specializzate nella manutenzione del verde, dove sono finite? Gli sfalci dovrebbero essere effettuati più spesso, evitando nel corso della bella stagione di attendere che l’erba cresca fino a lunghezze eccessive. Ci vuole poco, un po’ di impegno e di volontà e il nostro quartiere, la nostra città, sarebbe più pulita.》Ma non è tutto. Oltre al fenomeno “prevedibile” perché ciclico della natura rigogliosa, ci viene segnalato e mostrato una questione di carattere sanitario: un problema di ratti. 《Ancora oggi, dopo mesi di segnalazioni e telefonate, non abbiamo ancora trovato nessun esponente della pubblica amministrazione che risponda o che almeno venga a risolvere il problema. La sera, e purtroppo molte volte anche di giorno, li si può vedere uscire tranquillamente da buche fatte attorno ad una fogna e scorrazzare liberamente nei giardini, sotto casa, tra una strada e l’altra. A Isola del Liri non c’è nessuno appartenente all’amministrazione comunale che sappia rispondere ai cittadini?》Profonda delusione quindi e tanta preoccupazione per lo stato d’igiene e salute di un quartiere che, a detta di qualcuno, porta tanti voti ma che altro non può fare che sperare nella divina provvidenza o arrangiarsi.

Lu.Re.

