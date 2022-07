Isola del Liri, i 160 anni della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS)

La Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) compie 160 anni e celebra la ricorrenza con apposito annullo filatelico.

Fondata a Isola del Liri nel 1862 è forse la più antica in Italia, ed ha accompagnato la storia del lavoro e dell’industria nella nostra città.

Un welfare comunitario, una incredibile esperienza di aiuto sociale e di assistenza dal basso creata dagli operai nei tempi duri della rivoluzione industriale e dello sviluppo del duro lavoro nelle fabbriche di Isola del Liri.

Con gli anni, e dopo la realizzazione di previdenza e assistenza medica statale, la SOMS si è caratterizza per contributi culturali e impegno nella conservazione del patrimonio storico operaio e industriale di Isola del Liri.

Indimenticabile il contributo dato dal compianto Enzio Bartolomucci, e meritevole la continuazione della lunga storia della SOMS da parte dell’attuale dirigenza, in primis Domenico Morsilli.

Comunicato stampa