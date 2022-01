Isola del Liri – Guida in stato di ebbrezza: denunciato un 38enne del luogo

In Isola del Liri , i militari della locale Stazione hanno: deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 38enne del luogo, già censito per reati specifici e contro la persona. Lo stesso è stato controllato alla guida dell’autovettura di un’autovettura ed a seguito dell’accertamento etilometrico trovato con un tasso alcolico di oltre il doppio il limite previsto dalla vigente normativa. Contestualmente il documento di guida è stato ritirato ed il veicolo restituito al legittimo proprietario.

